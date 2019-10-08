«Скандал на «Х-факторе»: звезду 90-х не пустили в следующий раунд талант-шоу (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники певца считают, что его подставили

На днях прошел 4 выпуск популярного шоу «Х-фактор». В этом сезоне звездными тренерами стала Настя Каменских, скандальный Олег Винник, Андрей Данилко и эпатажная артистка Оля Полякова.

Одним из конкурсантов стал и солист легендарной группы «Аква Вита» Игорь Балан. Он спел свою песню, которая известна благодаря другому артисту Виктору Павлику – «Город зеленого цвета».

Судьи попросили паузу, чтобы посоветоваться. В результате они отдали ему два «да» - от Оли Поляковой и Андрея Данилко и два «нет» - от Насти Каменских и Олега Винника. Игорь не прошел дальше.

Вскоре в сети стали появляться посты, где пользователи обвиняют шоу в нечестной игре, и что Игоря подставили. Об этом на своей странице написал Андрей Попруга.

«Друзья, большая просьба. Нашего товарища Игоря Балана (группа Аква Вита) подставили в программе Х-фактор. Сделали тюн вокала (интонация) так, словно поет человек без слуха. Намеренно это было сделано случайно - неизвестно. Мы написали комментарий от имени Театр песни Джерела (на русском)», - написал Андей.

Тем временм сам Игорь в своем профиле в Facebook поделился видео, которое существенно отличается от официального.