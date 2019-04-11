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    Шоу-биз

    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»

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    <p>Скарлетт Йоханссон</p> <p>instagram.com/theworldoffashion2</p> - Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»

    Скарлетт Йоханссон

    instagram.com/theworldoffashion2

    Кинозвезда вышла в свет в достаточно откровенном образе

    Премьера фантастического блокбастера «Мстители: Финал» в Лондоне собрала на синей ковровой дорожке весь состав культовой франшизы. Однако всех гостей затмила Скарлетт Йоханссон - актриса появилась на мероприятии в шокирующе-откровенном наряде.

    34-летняя кинодива надела облегающий атласный комбинезон черного цвета и крайне необычного кроя. Один рукав у костюма длинный, а второй отсутствует вовсе, но главной фишкой стало вовсе не это, а геометрический асимметричный вырез. 

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    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»
    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»
    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»
    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»
    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»
    Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»
    instagram.com/theworldoffashion2

    Дополнили образ актрисы огромные сверкающие серьги и скромные лодочки на шпильке в тон наряду. Она также продемонстрировала татуировку на предплечье — круг с солнцем и облаками над спокойным морем, которая проглядывала из-под браслетов.

    Говоря о фильме, Йоханссон заявила, что рассчитывает на то, что зрители будут довольны финалом и считает последний фильм действительно шокирующим. Она также добавила, что сама будет смотреть ленту со смесью удовлетворения от проделанной работы и грустью от того, что она закончилась.

    «О боже, вы знаете, у меня было так много потрясающих боевых эпизодов и отличных сцен, что трудно выбрать один. Но мне очень нравятся отношения моего персонажа с Соколиным Глазом. Вся работа, которую я проделал с Джереми Реннером, а он такой прекрасный актер, действительно было одним из самых больших удовольствий в этих съемках», - приводит слова Скарлетт The Daily Mail.

     

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