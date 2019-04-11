Скарлетт Йоханссон удивила своим дерзким нарядом на премьере «Мстителей»



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Скарлетт Йоханссон instagram.com/theworldoffashion2

Кинозвезда вышла в свет в достаточно откровенном образе

Премьера фантастического блокбастера «Мстители: Финал» в Лондоне собрала на синей ковровой дорожке весь состав культовой франшизы. Однако всех гостей затмила Скарлетт Йоханссон - актриса появилась на мероприятии в шокирующе-откровенном наряде.

34-летняя кинодива надела облегающий атласный комбинезон черного цвета и крайне необычного кроя. Один рукав у костюма длинный, а второй отсутствует вовсе, но главной фишкой стало вовсе не это, а геометрический асимметричный вырез.

Дополнили образ актрисы огромные сверкающие серьги и скромные лодочки на шпильке в тон наряду. Она также продемонстрировала татуировку на предплечье — круг с солнцем и облаками над спокойным морем, которая проглядывала из-под браслетов.

Говоря о фильме, Йоханссон заявила, что рассчитывает на то, что зрители будут довольны финалом и считает последний фильм действительно шокирующим. Она также добавила, что сама будет смотреть ленту со смесью удовлетворения от проделанной работы и грустью от того, что она закончилась.

«О боже, вы знаете, у меня было так много потрясающих боевых эпизодов и отличных сцен, что трудно выбрать один. Но мне очень нравятся отношения моего персонажа с Соколиным Глазом. Вся работа, которую я проделал с Джереми Реннером, а он такой прекрасный актер, действительно было одним из самых больших удовольствий в этих съемках», - приводит слова Скарлетт The Daily Mail.