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    Шоу-биз

    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз

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    Скарлетт Йоханссон - Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон

    Актриса и ее бойфренд Колин Йост начали жить вместе и планируют пожениться

    Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Йост планируют пожениться. Об этом журналистам сообщил источник в окружении пары. 34-летняя актриса и ее бойфренд, о романтических отношениях которых стало известно в мае 2017 года, живут вместе уже некоторое время.

    Колин уже познакомился с семьей Скарлетт и сумел завоевать полное доверие ее четырехлетней дочки Роуз, которая родилась в браке звезды «Мстителей» с репортером Роменом Дориаком. Комик Артистка, в свою очередь, не скрывает нежных чувств к возлюбленному и даже в шутку называет себя его фанаткой.

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    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз
    Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз

    Сведения о том, что Йост готов предложить Йоханссон руку и сердце, просочились в прессу еще два года назад. Теперь же инсайдер называет намерения пары более определенными.

     «Скарлетт любит Колина, как и он ее, их союз будет долгим. Они уже говорили о браке, и свадьба кажется отличной идеей им обоим. Глаза Колина сияют, как звезды, когда он говорит о ней», – цитирует свой осведомленный источник издание Us Weekly.

    Напомним, для актрисы этот брак станет уже третьим. Йоханссон приписывают романы со многими знаменитостями, но официально она оформляла отношения только с Роменом Дориаком и Райаном Рейнольдсом.

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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