Сказочный образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца»

Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями вечера Royal Variety Performance в Лондоне.

Шоу, состоящее из музыки, танцев и театральных постановок, устраивается в Великобритании уже более ста лет, и члены королевской семьи традиционно поддерживают мероприятие, занимая места в бельэтаже. [READ_MORE] В прошлом году миссию исполнили принц Чарльз и герцогиня Камилла, в позапрошлом - принц Гарри, а годом ранее - Кейт Миддлтон и принц



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Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями вечера Royal Variety Performance в Лондоне.

Шоу, состоящее из музыки, танцев и театральных постановок, устраивается в Великобритании уже более ста лет, и члены королевской семьи традиционно поддерживают мероприятие, занимая места в бельэтаже.

В прошлом году миссию исполнили принц Чарльз и герцогиня Камилла, в позапрошлом - принц Гарри, а годом ранее - Кейт Миддлтон и принц Уильям. Тогда герцогиня также была в положении и выходила в свет в черном платье Diane von Furstenberg с кружевными рукавами. На этот раз ее выбор вновь пал на платье в пол - на ней был голубой наряд от Jenny Packham, усыпанный камнями. Как успели отметить поклонники, выглядела Кейт в нем точь-в-точь как королева Эльза из мультфильма «Холодное сердце», разве что без длинной белокурой косы.

Джерело: Hello!