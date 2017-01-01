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    Шоу-біз

    Сказочный образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца»

    Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями вечера Royal Variety Performance в Лондоне.
    Шоу, состоящее из музыки, танцев и театральных постановок, устраивается в Великобритании уже более ста лет, и члены королевской семьи традиционно поддерживают мероприятие, занимая места в бельэтаже. [READ_MORE] В прошлом году миссию исполнили принц Чарльз и герцогиня Камилла, в позапрошлом - принц Гарри, а годом ранее - Кейт Миддлтон и принц
    • Вчора, 12:29
    • Розсилка

    Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями вечера Royal Variety Performance в Лондоне.

    Шоу, состоящее из музыки, танцев и театральных постановок, устраивается в Великобритании уже более ста лет, и члены королевской семьи традиционно поддерживают мероприятие, занимая места в бельэтаже.

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    В прошлом году миссию исполнили принц Чарльз и герцогиня Камилла, в позапрошлом - принц Гарри, а годом ранее - Кейт Миддлтон и принц Уильям. Тогда герцогиня также была в положении и выходила в свет в черном платье Diane von Furstenberg с кружевными рукавами. На этот раз ее выбор вновь пал на платье в пол - на ней был голубой наряд от Jenny Packham, усыпанный камнями. Как успели отметить поклонники, выглядела Кейт в нем точь-в-точь как королева Эльза из мультфильма «Холодное сердце», разве что без длинной белокурой косы.

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    Сказочный образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца»
    Сказочный образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца»
    Сказочный образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца»
    Сказочный образ: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца»

    Джерело: Hello!

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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