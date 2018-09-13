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    Шоу-биз

    Скоро во всех кабаках страны: Потап и Винник выпустили совместный трек. [ВИДЕО]

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    Скоро во всех кабаках страны: Потап и Винник выпустили совместный трек. [ВИДЕО]

    Песня стала саундтреком к комедии «Скажене Весілля»

    Звездный рэпер и музыкальный продюсер украинской комедии «Скажене Весілля» Потап спел вместе с кумиром всех украинских домохозяек Олегом Винником. Дуэт вышел очень неожиданным и душевным.

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    «После того, как я увидел сцену с Олегом в фильме, сразу понял, что быть дуэту! Мы встретились, все обсудили, и уже на следующий день куражно, весело и бешено записали песню на студии. Вообще, уникальная ситуация, когда двое разнохарактерных харизматичных мужчин встречаются на одной съемочной площадке: поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Клип получился очень удачным!» - комментирует Потап.

    Джерело: 1+1

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