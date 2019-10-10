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    Шоу-биз

    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)

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    <p>Бейонсе</p> <p>instagram.com/beyonce/</p> - Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)

    Бейонсе

    instagram.com/beyonce/

    Звезда позировала в дерзком наряде с откровенным декольте

    38-летняя американская певица побаловала фанатов новым пикантным образом. Бейонсе устроила фотосессию в дерзком наряде и похвасталась пышной грудью и стройными ногами. Бейонсе соблазнительно позировала в откровенном костюме.

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    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)
    Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)

    После рождения близнецов Руми и Сэр артистка редко выходит в свет и стала больше времени уделять семье. Поэтому каждое новое фото звезды вызывает бурную реакцию у ее поклонников. «Выглядишь потрясно!», «После рождения детей ты остаешься в отличной форме», «Красотка! Роскошный наряд», – высказали свое восхищение фолловеры певицы в Instagram.

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