Скромный наряд не смог удержать огромный бюст Бейонсе (фото)



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Звезда позировала в дерзком наряде с откровенным декольте

38-летняя американская певица побаловала фанатов новым пикантным образом. Бейонсе устроила фотосессию в дерзком наряде и похвасталась пышной грудью и стройными ногами. Бейонсе соблазнительно позировала в откровенном костюме.

После рождения близнецов Руми и Сэр артистка редко выходит в свет и стала больше времени уделять семье. Поэтому каждое новое фото звезды вызывает бурную реакцию у ее поклонников. «Выглядишь потрясно!», «После рождения детей ты остаешься в отличной форме», «Красотка! Роскошный наряд», – высказали свое восхищение фолловеры певицы в Instagram.

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