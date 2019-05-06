Слишком много откровенных фото: Насте Каменских посоветовали сниматься в фильмах для взрослых
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Розсилка
Украинскую певицу раскритиковали из-за снимков в соцсети
Украинская певица Настя Каменских поделилась пикантными фото с праздничного отдыха. Звезда опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
Накануне Каменских отпраздновала свое 32-летие. Звезда решила отдохнуть в свой день рождения и отправилась в отпуск в турецкую Анталию.
На последнем снимке с отдыха Каменских демонстрирует полуобнаженную грудь, наклонившись к камере. Певица держит в одной руке бокал и томно смотрит в камеру.
Но, как оказалось, не всем поклонникам пришлись по душе пикантные снимки украинской артистки.
Подписчики отметили, что Каменских опять бессовестно эксплуатирует свое тело и издевательски спросили, «есть ли сзади камера». А также посоветовали сняться в фильмах для взрослых.
Тем не менее, многим поклонникам артистки понравилось откровенное фото, они назвали Каменских красивой и сексуальной.