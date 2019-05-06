  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Слишком много откровенных фото: Насте Каменских посоветовали сниматься в фильмах для взрослых

    • Розсилка
    Настя Каменских - Слишком много откровенных фото: Насте Каменских посоветовали сниматься в фильмах для взрослых
    Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux

    Украинскую певицу раскритиковали из-за снимков в соцсети

    Украинская певица Настя Каменских поделилась пикантными фото с праздничного отдыха. Звезда опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

    Накануне Каменских отпраздновала свое 32-летие. Звезда решила отдохнуть в свой день рождения и отправилась в отпуск в турецкую Анталию.

    На последнем снимке с отдыха Каменских демонстрирует полуобнаженную грудь, наклонившись к камере. Певица держит в одной руке бокал и томно смотрит в камеру.


    Настя Каменских

    Настя Каменских

    Но, как оказалось, не всем поклонникам пришлись по душе пикантные снимки украинской артистки.

    Подписчики отметили, что Каменских опять бессовестно эксплуатирует свое тело и издевательски спросили, «есть ли сзади камера». А также посоветовали сняться в фильмах для взрослых.

    Тем не менее, многим поклонникам артистки понравилось откровенное фото, они назвали Каменских красивой и сексуальной.

    фотография Настя Каменских самые сексуальные певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ