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    Шоу-биз

    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца

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    <div class="sel_item">Наоми Кэмпбелл&nbsp;</div> - Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Наоми Кэмпбелл 

    Талию модели обвивала только тонкая золотая цепочка.

    Хотя в конце мая «черная пантера» Наоми Кэмпбелл и отметила свой 49-й день рождения, посыпать голову пеплом или горевать о прожитых годах супермодель не собирается. Напротив, она как-будто бросает своим годам вызов, без стеснения снимаясь в откровенных фотосессиях.

    Теперь же звезда пошла еще дальше. В Кении, где сейчас проходят съемки для одного из глянцевых журналов, камера запечатлела модель полностью обнаженной. Эту фотографию Наоми опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца
    Сногшибательная Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного глянца

    На снимке модель снята со спины, и единственное, что имеется на теле Кэмпбелл – золотая цепочка, обвивающая талию. Формы звезды, заставляют самых яростных критиков признать – звезда в превосходной форме.

    Напомним, не так давно в своем Instgaram Наоми показывала другие снимки, сделанные в рамках кенийской экспедиции. Однако, на тех снимках хотя бы какой-то намек на одежду все же присутствует.

    модель
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