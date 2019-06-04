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    Шоу-биз

    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе

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    Софи Тернер и Джо Джонас&nbsp; - Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер и Джо Джонас 

    Актриса собирается вновь выйти замуж за Джо Джонаса – на этот раз во Франции.

    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, сыгравшая в сериале Сансу Старк, заявила журналистам, что ее свадьба с певцом Джо Джонасом была запланирована.

    Церемония прошла в прошлом месяце в Лас-Вегасе через несколько часов после вручения премий Billboard и выглядела весьма спонтанной. Жених и невеста использовали кольца-леденцы, их брак зарегистрировал «Элвис».

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    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
    Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе

    Тем не менее Тернер заверяет, что все было продумано заранее. Было куплено белое платье и забронирована часовня.

     «Из-за того что так много аннулирований и разводов, вы не можете просто получить лицензию в часовне сейчас, поэтому требуется немного планирования», — пояснила она Cosmopolitan.

    Софи и Джо собираются сыграть вторую свадьбу во Франции и подойти к ней более обстоятельно. Уже известно, что на празднике будет «совершенно безумный торт» и выступление Jonas Brothers.

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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