Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца



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Софи Тернер

Актриса порадовала поклонников новыми образами

23-летняя Софи Тернер стала героиней майского номера британского Harper's Bazaar. Звезда сериала «Игра престолов» дала журналу большое интервью, в котором заявила, что в кинопроизводстве мужчины и женщины должны занимать рабочие должности в равных долях. Она настаивает на одинаковой оплате их труда и отсутствии привилегий.

Тёрнер является одной из самых ярких сторонниц движения #MeToo. Она признается, что в ужасе от того, как много людей пострадали от харассмента, и рада, что сама не сталкивалась с такими людьми, как Харви Вайнштейн.

Для съемок в Harper's Bazaar актриса примерила несколько фэнтези-образов. Софи стала ангелом, повстречала единорога и пообщалась с волчицей.