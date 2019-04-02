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    Шоу-биз

    Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца

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    Софи Тернер - Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца
    Софи Тернер

    Актриса порадовала поклонников новыми образами

    23-летняя Софи Тернер стала героиней майского номера британского Harper's Bazaar. Звезда сериала «Игра престолов» дала журналу большое интервью, в котором заявила, что в кинопроизводстве мужчины и женщины должны занимать рабочие должности в равных долях. Она настаивает на одинаковой оплате их труда и отсутствии привилегий.

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    Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца
    Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца
    Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца
    Единорог и ангел: Софи Тернер снялась в сказочной фотосессии для глянца
    instagram.com/bazaaruk/

    Тёрнер является одной из самых ярких сторонниц движения #MeToo. Она признается, что в ужасе от того, как много людей пострадали от харассмента, и рада, что сама не сталкивалась с такими людьми, как Харви Вайнштейн.

    Для съемок в Harper's Bazaar актриса примерила несколько фэнтези-образов. Софи стала ангелом, повстречала единорога и пообщалась с волчицей.

    Игра престолов актриса
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