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    Шоу-биз

    Создатели «Игры престолов» обещают эпичные бои в финальном сезоне

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    Создатели «Игры престолов» обещают эпичные бои в финальном сезоне

    Масштаб последнего сражения будет больше, чем легендарная «Битва бастардов»

    Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайс обещают масштабный конец эпопеи, которая выходит с 2011 года. Создатели сериала уверены, что финальная битва будет грандиознее, чем «Битва бастардов» 6 сезона.

    Дэвид Бениофф и Дэн Вайс рассказали, что рады закончить сериал тогда, когда заканчивается история, а не тогда, когда сериал «скатился» до такой степени, что его никто не хочет смотреть. Тем не менее, им трудно проститься с сериалом, над которым они работали 8 лет.

    «Мы находимся на стадии отрицания. Через шесть месяцев вы, вероятно, найдете нас обоих, бредущих по бульвару Сансет в наших куртках с надписью «Игра престолов», в наушниках, бормоча в микрофон помощнику режиссера, которого там нет», – поделились шоураннеры изданию The Hollywood Reporter. Финальный 8 сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля.

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    Игра престолов
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