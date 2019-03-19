Создатели «Игры престолов» спрятали шесть железных тронов и предлагают фанатам их найти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока появился анонс только первого трона, который находится где-то в лесу

Телеканал HBO, который занимается выпуском популярного сериала «Игра престолов», запустил для фанатов специальный конкурс, приуроченный к выходу финального сезона сериала. Поклонникам предлагают найти копии железного трона из сериала, спрятанные в разных точках по всему миру. Стоить такие находки, вероятно, будут приличных денег, и желающих найти клад, скорее всего, будет немало.

Для конкурса был создан специальный сайт, на котором размещаются подсказки. Подсказка, ведущая к первому трону, состоит из 360-градусного видео. Согласно этому видео, первый трон находится в лесу среди покрытых мхом камней.

На поиски трона организаторы отвели 15 дней, и на сайте идет обратный отсчет. После истечения этого срока, или после нахождения кем-либо трона будет опубликована подсказка, ведущая ко второму трону. Всего будет спрятано таким образом шесть железных кресел.

Напомним, что финал сериала начнется 14 апреля. Сейчас актеры, исполнявшие главные роли, уже рассказывают о своих впечатлениях от съемок в последних эпизодах. Так, Эмилия Кларк призналась, что три часа бродила бесцельно по Лондону, когда прочитала финал киносаги.