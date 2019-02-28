Спойлер: Дейенерис Таргариен может родить в восьмом сезоне «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк

Сценаристы пролили свет на некоторые события в финальных эпизодах фэнтезийной саги

Канал НВО приоткрыл завесу тайны по поводу того, что может произойти в восьмом сезоне «Игры престолов». Речь идет об одной из сцен в пятой серии. Пока сложно точно утверждать, будет ли все соответствовать данной информации. Однако фанатам все же стоит остерегаться спойлеров.

Итак, в Драконий камень приходит известие, что отряд Золотых мечей собирается атаковать королеву Дейенерис. Та, в свою очередь, приказывает своим воинам-евнухам Безупречным и воинам-кочевникам Дотракийцам защищать Драконий камень от завоевателей.

Варис, представитель Малого совета, рекомендует королеве немедленно покинуть замок, но та его не слушает. В этот момент она осознает, что у нее отошли воды и она готова родить.

Ее служанка Миссандея и стюард Ночного дозора - лучший друг Джона Сноу Сэмвелл Тарли уводят Дейенерис, чтобы помочь ей.

Если описание этой сцены верно, то это ставит Таргариен в очень уязвимое положение в чрезвычайно критической ситуации в войне: в опасности будет не только она, но и ее ребенок. Пока она находится в хороших руках Тарли, но мотивы Миссандеи неясны.

Возможно, она захочет украсть малыша королевы, чтобы принести его в жертву. Известно, что она вполне на это способна, так как призналась, что скоро собирается умереть. Поэтому это может быть ее последнее деяние, пишет Ibtimes.



