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    Шоу-биз

    Спойлер: Джон Сноу может повторить судьбу Эддарда Старка

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    Кит Харрингтон - Спойлер: Джон Сноу может повторить судьбу Эддарда Старка
    Кит Харрингтон

    Фанаты «Игры престолов» серьезно обеспокоены участью возлюбленного Дейенерис Таргариен.

    В четверг, 28 февраля на официальном сайте «Игры престолов» появились новые постеры к восьмому сезону сериала. На них запечатлены персонажи фэнтазийной саги, которые появятся в заключительных эпизодах. Все они сидят на Железном троне, так что точно сказать, кто же в конце-концов его займет, остается загадкой.

    Интернет-эксперты по языку тела тут же принялись внимательно изучать позы, в которых сидят герои. Судя по взгляду Дейенерис Таргариен, ждать пощады от Матери драконов не стоит. Серсея в железных доспехах также не собирается ни с кем миндальничать.

    На фоне них у Джона Сноу такой вид, как будто все горести мира свалились на его плечи.

    Пользователи Reddit провели аналогию между постером с возлюбленным Дейенерис и постером, где изображен Эддард Старк. Оказалось, что оба персонажа сидят практически в одинаковых позах.

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    С учетом же того, что Эддард Старк закончил тем, что ему отрубили голову и постер с понурой позой появился как раз перед стартом того сезона, то у фанатов имеются серьезные основания переживать за жизнь Джона Сноу и опасаться, что он может повторить судьбу Эддарда.

     

    Игра престолов актер
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