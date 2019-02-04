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    Шоу-биз

    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна

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    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна

    В прошлом году участник группы One Direction расстался со своей 35-летней возлюбленной Шерил Коул

    Многие удивились, когда увидели видео со свидания Лиама Пейна и Наоми Кэмпбелл. Позже оказалось, что они встречаются уже два месяца и Новый год встретили вместе.

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    Вскоре появились пикантные подробности их отношений. Инсайдер, близкий к Лиаму, сказал порталу The Sun: «Он влюбился в нее и ведет себя так, словно не может поверить в свою удачу. А еще он сказал, что их половое сношение было умопомрачительным».

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    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
    Стали известны подробности романа Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна

    Напомним, что в прошлом году Лиам расстался с Шерил Коул, которая в марте 2017 года родила от него сына Беара.

    А Наоми рассталась с рэпером Скепта, хотя еще три недели назад она пришла с ним на показ Louis Vuitton в Париже.

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