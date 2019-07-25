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    Шоу-биз

    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    В лидерах артисты и спортсмены

    Уже три года подряд известное агентство Hopper Hq, специализацией которого является управление профилями в социальной сети Instagram, составляет список самых «дорогих» звезд популярной Сети. Недавно эксперты агентства поделились с общественностью свежим списком тех, чьи посты в соцсети имеют стоимость с пятью и шестью нулями.

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    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды
    Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды

    Так, с серьезным отрывом от остальных на первой строчке разместилась теледива и модель Кайли Дженнер. 21-летняя барышня, кстати, берет за одну публикацию в своей ленте 1 миллион и 266 тысяч долларов. Следом идет певица Ариана Гранде с ценнико $996 тысяч, на третьей строчке освободившийся недавно от обвинений в изнасиловании Криштиану Роналду ($975 тысяч).  Дальше по убыванию в первой пятерке разместились Ким Кардашьян ($910тысяч) и Селена Гомес ($876 тысяч)

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    модель певица Кардашьян
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