Стали известны самые дорогие в Instagram мировые звезды



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

В лидерах артисты и спортсмены

Уже три года подряд известное агентство Hopper Hq, специализацией которого является управление профилями в социальной сети Instagram, составляет список самых «дорогих» звезд популярной Сети. Недавно эксперты агентства поделились с общественностью свежим списком тех, чьи посты в соцсети имеют стоимость с пятью и шестью нулями.

Так, с серьезным отрывом от остальных на первой строчке разместилась теледива и модель Кайли Дженнер. 21-летняя барышня, кстати, берет за одну публикацию в своей ленте 1 миллион и 266 тысяч долларов. Следом идет певица Ариана Гранде с ценнико $996 тысяч, на третьей строчке освободившийся недавно от обвинений в изнасиловании Криштиану Роналду ($975 тысяч). Дальше по убыванию в первой пятерке разместились Ким Кардашьян ($910тысяч) и Селена Гомес ($876 тысяч)