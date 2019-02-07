Стало известно, как актер из «Друзей» заставил продюсеров шоу изменить сценарий



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Козимо Фуско

Козимо Фуско, сыгравший в ситкоме Паоло - жуликоватого бойфренда Рэйчел, рассказал о негативном впечатлении, которое он получил во время съемок

Сериал «Друзья», ставший самым настоящим телехитом, тем не менее в свое время вызвал множество споров, начиная от сомнительных сюжетных линий и заканчивая отсутствием этнокультурных различий среди актерского состава.

Актер итальянского происхождения Козимо Фуско, исполнившего в первом сезоне роль Паоло - жуликоватого бойфренда Рэйчел, рассказал о негативном впечатлении, которое на него произвела одна из сцен, которую ему предложили сыграть в одном из эпизодов. «Там была одна сцена, где мне делали массаж, а я должен был играть этакого скользкого типа, который лапает «пятую точку» Фиби», - рассказал он.

«Я воспринял это близко к сердцу, так как, по мнению авторов сценария, именно такими и были выходцы из Италии. То, что они хотели, чтобы я сыграл, было явным неуважением и попахивало расизмом. Однако в конце концов мы все же пришли к компромиссу и они изменили сценарий, чтобы мне было более комфортно играть», - цитирует артиста Daily Star

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