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    Шоу-биз

    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    Правительница Англии узнала о творчестве группы «Wham!» в 80-е и с тех пор не расставалась с их песнями

    Всегда интересно, что играет у известных людей в наушниках. Только вот если артисты об этом откровенно заявляют в соцсетях и в многочисленных интервью, то членам королевской семьи уж точно не велено выделять какого-то одного музыканта.

    И все же стало известно о предпочтениях королевы Англии. Как оказалось, она – большой фанат песен 80-х, а ее любимый коллектив – группа «Wham!».

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    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II
    Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II

    Более того, Елизавета захотела встретиться с участниками группы лично. Об этом говорится в биографии Брайана Морриса, которая была недавно издана. Ныне покойный продюсер коллектива написал, что артисты были приглашены в июне 1985 года в Guards Polo Club, расположенный в Большом Виндзорском парке. Сама встреча описывается следующим образом: «Ее Величество знала все их хиты и это было удивительно, как точно она произносила слова песен».

    Любопытно, что при этом внуки королевы Англии, Гарри и Уильям, предпочитают современную музыку. Более того, Гарри до женитьбы частенько пропадал в ночных клубах.

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    Королева Елизавета II
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