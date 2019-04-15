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    Шоу-биз

    Стало известно, сколько Алла Пугачева заработала за всю свою карьеру

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    Алла Пугачева - Стало известно, сколько Алла Пугачева заработала за всю свою карьеру
    Алла Пугачева

    Издание Forbes считает, что состояние Примадонны на сегодняшний день около $100 миллионов

    Юбилейный концерт Примадонны Аллы Пугачевой, не дававшей «сольников» больше 10 лет снова стал поводом для публикаций различных материалов о доходах звезды: истинных и выдуманных.

    Специалисты уверены, что за это выступление артистка получила несколько миллионов евро, так что и сегодня звезда получает такие гонорары, которые многим артистам и не снились. Звездный промоутер Сергей Лавров отмечает, что, даже уйдя со сцены, Пугачева остается самой высокооплачиваемой звездой. Выступление на корпоративах у нее стоит 300 тысяч евро, а за один концерт в регионе ей готовы предложить 100 тысяч евро. Впрочем, в светское время, у звезды не было высоких гонораров. Она получала 8 рублей за концерт.

    Издание Forbes считает, что состояние Примадонны на сегодняшний день около $100 миллионов. В активах певицы, в первую очередь, недвижимость: квартира на Тверской, дача в Подмосковье площадью в одну тысячу «квадратов» на участке в 50 соток. Ее оценочная стоимость составляет примерно миллион долларов. И , конечно, знаменитый замок в Грязи стоимостью не меньше $12 миллионов. Однако, строил его Галкин, нынешний супруг Примадонны, и тратится на расходы тоже он. А вот квартиру в Майами звезда продала.

    Вместо этого супруги приобрели недвижимость на Кипре в 150-200 «квадратов», после чего, согласно местным законам, им и детям предоставили гражданство этой страны. Автопарк звезды по нынешним временам небольшой, но статусный: золотистый «Мерседес Пульман» от Юрия Лужкова и «Роллс-Ройс» модификации «Фантом». стоимостью в млн евро.

     

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