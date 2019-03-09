  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»

    • Розсилка
    Кит Харингтон&nbsp; - Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Кит Харингтон 

    Самым богатым из всех актеров стал Николай Костер-Вальдау

    Уже совсем скоро на экраны выходит финальный сезон «Игры престолов»! Премьера первой серии - 14 апреля. И сейчас в Сети появляется все больше фанатских теорий (самая популярная, что все погибнут). А на этот раз речь зашла о заработке актеров.

    Портал IВtimes подсчитал, что в 2017 году Кит Харрингтон, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и Николай Костер-Вальдау получили за каждый эпизод по $500 тысяч. А в восьмом сезоне эта сумма составила $2,5 миллиона!

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
    Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»

    Но это еще цветочки. По данным издания, Эмилия Кларк заработала 13 миллионов долларов, а Питер Динклэйдж 15 миллионов долларов за съемки.

    Но самым богатым из всех актеров стал Николай Костер-Вальдау. За съемки в шоу он накопил 16 миллионов долларов.

    Игра престолов деньги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ