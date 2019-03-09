Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»



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Кит Харингтон

Самым богатым из всех актеров стал Николай Костер-Вальдау

Уже совсем скоро на экраны выходит финальный сезон «Игры престолов»! Премьера первой серии - 14 апреля. И сейчас в Сети появляется все больше фанатских теорий (самая популярная, что все погибнут). А на этот раз речь зашла о заработке актеров.

Портал IВtimes подсчитал, что в 2017 году Кит Харрингтон, Питер Динклэйдж, Лина Хиди и Николай Костер-Вальдау получили за каждый эпизод по $500 тысяч. А в восьмом сезоне эта сумма составила $2,5 миллиона!

Но это еще цветочки. По данным издания, Эмилия Кларк заработала 13 миллионов долларов, а Питер Динклэйдж 15 миллионов долларов за съемки.

Но самым богатым из всех актеров стал Николай Костер-Вальдау. За съемки в шоу он накопил 16 миллионов долларов.