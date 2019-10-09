«Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Звезда занимается в спортзале, делает упражнения со штангой

31-летняя Эшли Грэм, которая сейчас находится примерно на втором триместре беременности, регулярно рассказывает поклонникам о своей жизни. Так, вчера звезда опубликовала в Instagram видео, в котором предстала обнаженной.

«Становлюсь все больше и больше и пытаюсь принять мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня», – подписала ролик будущая мама.

Ранее модель жаловалась на плохое самочувствие, но теперь, кажется, она чувствует себя прекрасно, полна сил и энергии. Она занимается в спортзале, делает упражнения со штангой.