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    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Звезда занимается в спортзале, делает упражнения со штангой

    31-летняя Эшли Грэм, которая сейчас находится примерно на втором триместре беременности, регулярно рассказывает поклонникам о своей жизни. Так, вчера звезда опубликовала в Instagram видео, в котором предстала обнаженной.

    «Становлюсь все больше и больше и пытаюсь принять мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня», – подписала ролик будущая мама.

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    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео
    «Становлюсь все больше»: беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм обнажилась в новом видео

    Ранее модель жаловалась на плохое самочувствие, но теперь, кажется, она чувствует себя прекрасно, полна сил и энергии. Она занимается в спортзале, делает упражнения со штангой.

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