Старшая дочь Моники Беллуччи выросла точной копией звездной мамы



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Подающая надежды модель стала похожа на мать как две капли воды

Одна из самых красивых актрис мирового кинематографа Моника Беллуччи была замужем дважды. Брак с итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо продлился всего четыре года, а за четырнадцать лет отношений с Венсаном Касселем у актрисы родились две дочери. Младшей Леони не исполнилось и десяти лет, зато старшая наследница пары уже начала успешную модельную карьеру.

Когда 19-летняя Дева Кассель стала звездой рекламной кампании Dolce&Gabbana, поклонники Беллуччи отметили некоторое сходство девушки со знаменитой матерью. По мере того, как молодая модель выкладывает в соцсети свои новые снимки, ее подписчики все больше убеждаются в том, что Дева похожа на молодую Монику как две капли воды.

Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Instagram «сториз» коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.