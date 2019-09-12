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    Шоу-биз

    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте

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    Анджелина Джлди с сыном - Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Анджелина Джлди с сыном

    Недавно кинозвезда эмоционально проводила старшего сына в университет

    18-летний Мэддокс – первый ребенок 44-Анджелины Джоли. Актриса усыновила его задолго до романа с 55-летним Брэдом Питтом. Несмотря на то, что актер заявил себя вторым его опекуном, юноша все равно холодно относится к нему.

    Одному из репортеров удалось подловить Мэддокса на территории студенческого кампуса университета Енсе в Южной Корее. Он попытался узнать у звездного наследника, собирается ли Брэд навестить его.

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    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте
    Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте

    «Я не знаю об этом или что там вообще происходит», – ответил Мэддокс. Представитель прессы также спросил о том, действительно ли их отношениям с приемным отцом пришел конец. Юноша заявил, что «что будет, то будет».

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