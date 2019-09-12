Старший сын Анджелины Джоли впервые высказался о Брэде Питте



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Анджелина Джлди с сыном

Недавно кинозвезда эмоционально проводила старшего сына в университет

18-летний Мэддокс – первый ребенок 44-Анджелины Джоли. Актриса усыновила его задолго до романа с 55-летним Брэдом Питтом. Несмотря на то, что актер заявил себя вторым его опекуном, юноша все равно холодно относится к нему.

Одному из репортеров удалось подловить Мэддокса на территории студенческого кампуса университета Енсе в Южной Корее. Он попытался узнать у звездного наследника, собирается ли Брэд навестить его.

«Я не знаю об этом или что там вообще происходит», – ответил Мэддокс. Представитель прессы также спросил о том, действительно ли их отношениям с приемным отцом пришел конец. Юноша заявил, что «что будет, то будет».