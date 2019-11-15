Стоимость рекламы у блогеров за 5 лет выросла почти в 50 раз в Facebook и в 12 раз в Instagram



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Cамый серьезный рост стоимости публикации показал Facebook: цена за рекламу в этой соцсети увеличилась почти в 50 раз

Самой дорогой соцсетью для рекламы у инфлюенсеров остается YouTube, Instagram – на втором месте

Платформа Izea проанализировала цены на рекламу у инфлюенсеров за 13 лет и пришла к выводу, что с 2014 года спрос на публикации у блогеров стал значительно расти, как и стоимость таких постов.

izea.com

По данным платформы, самый серьезный рост стоимости публикации показал Facebook: цена за рекламу в этой соцсети увеличилась почти в 50 раз (средний ценник вырос с $8 до $395). Интеграция в видео на YouTube остается самым дорогим способом продвижения – его стоимость увеличилась в 16 раз (с $420 до $6700). Упоминания в Twitter стали дороже в 14,6 раза (рост с $29 до $422), пост в Instagram – в 12 раз (с $134 до $1643). Таким образом, следующей по стоимости после YouTube платформой для блогерской рекламы стал инстаграм.

izea.com

«Маркетологи придают большое значение контенту, который создают и распространяют инфлюенсеры. Мы считаем, что производимый инфлюенсерами контент может конкурировать, а во многих случаях и заменять креатив, которым обычно занимаются агентства. Несмотря на серьезный рост стоимости, инфлюенсеры способны создавать гораздо более эффективный контент, чем агентства», – сказал глава и основатель Izea Тед Мерфи, добавив, что стоимость разработки идеи, работы модели, фотографа, оплата локации и ретуши у агентств все еще несравнимо выше, чем у блогеров.