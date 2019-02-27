  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже

    • Розсилка
    Кара Делевинь - Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Кара Делевинь

    Модель стала лицом косметической линейки помад Dior Addict

    Одна из самых известных моделей современности Кара Делевинь появилась на вечеринке Dior Addict в дымчатом бальном платье с корсетом и открытыми плечами. Довершили образ несколько цепочек на шее, собранные в элегантную прическу волосы и изысканные серьги.

    Однако Кара была бы не Карой, если бы не привнесла в свой имидж нечто особенное. Выбрав открытое платье, она несомненно хотела обратить внимание и на татуировки на своих руках, включая рисунок слона на правом предплечье и изображение тигра на левом.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже
    Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже

    Чтобы «уравновесить» брутальность татуировок, Делевинь надела тяжелые черные ботинки, которые с удовольствием демонстрировала, кружась в своем нежном наряде.

     Читайте также: Как выглядела Меган Маркл во время визита в Марокко (фото)
    модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ