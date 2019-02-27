Супермодель Кара Делевинь восхитила ярким нарядом на вечеринке в Париже



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Кара Делевинь

Модель стала лицом косметической линейки помад Dior Addict

Одна из самых известных моделей современности Кара Делевинь появилась на вечеринке Dior Addict в дымчатом бальном платье с корсетом и открытыми плечами. Довершили образ несколько цепочек на шее, собранные в элегантную прическу волосы и изысканные серьги.

Однако Кара была бы не Карой, если бы не привнесла в свой имидж нечто особенное. Выбрав открытое платье, она несомненно хотела обратить внимание и на татуировки на своих руках, включая рисунок слона на правом предплечье и изображение тигра на левом.

Чтобы «уравновесить» брутальность татуировок, Делевинь надела тяжелые черные ботинки, которые с удовольствием демонстрировала, кружась в своем нежном наряде.