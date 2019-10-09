Супермодель Кэндис Свейнпол в крохотном бикини позирует на кровати (фото)
Кэндис Свейнпол
Фото: instagram.com/angelcandices/
Фигуру Свейнпол действительно можно назвать идеальной
30-летняя модель путешествует по Кении и балует поклонников горячими фото с отдыха. Кэндис Свейнпол похвасталась стройной фигурой в крошечном бикини.
«Ангел» Victoria’s Secret опубликовала пикантный снимок, сделанный в спальне. На нем модель предстала в крошечном бикини кирпичного цвета. Шнуровка бра обвивает стройную талию молодой мамы, а трусики на завязках позволяют Кэндис демонстрировать накачанные ягодицы и потянутые бедра.
Фото: instagram.com/angelcandices/
Мужчины осыпали звезду комплиментами: «Красотка, ты в отличной форме!», «Горячо!», «Ангел», «Ты просто идеальна!», – написали фолловеры в Instagram.
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