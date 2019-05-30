Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи



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Рози Хантингтон-Уайтли

Бывший «ангел» Victoria's Secret назвала бьюти-продукты, которые использует всегда

32-летняя топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о своих любимых бьюти-средствах. По словам британской супермодели, секрет идеальной внешности – в грамотном уходе.

Рози призналась, что ее кожа далека от совершенства, поэтому она меняет процесс ухода в зависимости от ее состояния и тщательно подбирает косметику.

Бывший «ангел» Victoria's Secret назвала бьюти-продукты, которые использует всегда. «Увлажняющий крем незаменим при перелетах, тоник тоже работает великолепно и моментально успокаивает кожу, а еще я одержима очищающим маслом и пользуюсь им дважды в день: утром и вечером», – поделилась модель с журналистами британского Vogue.