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    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи

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    Рози Хантингтон-Уайтли&nbsp; - Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Рози Хантингтон-Уайтли 

    Бывший «ангел» Victoria's Secret назвала бьюти-продукты, которые использует всегда

    32-летняя топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о своих любимых бьюти-средствах. По словам британской супермодели, секрет идеальной внешности – в грамотном уходе.

    Рози призналась, что ее кожа далека от совершенства, поэтому она меняет процесс ухода в зависимости от ее состояния и тщательно подбирает косметику.

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    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи
    Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли раскрыла секреты идеальной кожи

    Бывший «ангел» Victoria's Secret назвала бьюти-продукты, которые использует всегда. «Увлажняющий крем незаменим при перелетах, тоник тоже работает великолепно и моментально успокаивает кожу, а еще я одержима очищающим маслом и пользуюсь им дважды в день: утром и вечером», – поделилась модель с журналистами британского Vogue.

     

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