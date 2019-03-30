Свадьба Леди Гаги с бойфрендом сорвалась из-за его приступов ревнивности



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Леди Гага

Инициатором расставания стала певица

32-летняя певица пережила драматичный период. Вместе белого платья и фаты популярной певице Леди Гаге пришлось с головой окунуться в работу.

К своему агенту Кристиану Карино певица и актриса долго присматривалась. Ей наконец показалось, что она нашла идеального мужчину. В феврале 2017 года они перестали скрывать свои чувства и уже летом объявили о помолвке.

Возлюбленный преподнес певице роскошное кольцо. Из-за плотного графика и состояния здоровья звезды свадьбу решили немного отложить. Но роман с Кристианом завершился. Минувшей зимой певица разорвала помолвку без объяснения причин.

Близкий друг Леди Гаги рассказал, почему сорвалась одна из самых ожидаемых свадеб года. «Крис не очень хорошо относился к Гаге к концу их двухлетних отношений», - заявил инсайдер. Инициатором расставания стала певица. Она устала от постоянных претензий и ревности бойфренда. «Он все время пытался найти ее и много писал ей. Ее друзьям он тоже не нравился», - говорит знакомый звезды.

В то же время в окружении певицы подтвердили, что после разрыва с Карино она стала общаться с 48-летним актером Джереми Реннером. Они много времени проводят вместе, бывают в домах друг друга в Голливуде. «Они стали суперблизкими и болтаются вместе все время», - приводит слова инсайдера Usmagazine.

После фильма «Звезда родилась» певице приписывали роман с Брэдли Купером. Однако актер и режиссер по‑прежнему счастлив в отношениях с моделью Ириной Шейк.

Джерело: Cosmopolitan