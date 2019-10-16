Светлана Лобода в блестящем боди показала стройные ноги



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

У Светланы четверо помощников

36-летняя певица показала поклонникам свой новый дерзкий наряд. Светлана Лобода сделала фото в ателье во время очередной примерки. Сценические костюмы Светланы отличаются дерзким стилем. Но зачастую на смену образов во время выступлений у певицы есть не больше минуты. Блондинка «пустила» поклонников в закулисье и показала, как она готовится к выходу на сцену во время смены наряда.

«Когда на переодевание у тебя минута», – подписала видеоролик артистка. Поклонники поблагодарили Светлану за то, что она приоткрыла для них завесу тайны – что же происходит за кулисами, пока полный зал с нетерпением ждет возвращения певицы на сцену.

«Лобода, ты умничка!», «А делайте такие записи почаще. Очень любопытно, как все происходит на самом деле», «Красавица! В любом наряде хороша», – написали фолловеры в Instagram.

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