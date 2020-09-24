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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в платье с «голым» декольте Лобода ошарашила поклонников

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    <p>37-летняя певица Светлана Лобода похвасталась сексуальной фигурой</p> <div></div> - Светлана Лобода в платье с «голым» декольте Лобода ошарашила поклонников

    37-летняя певица Светлана Лобода похвасталась сексуальной фигурой

    instagram.com/lobodaofficial/

    Звезда покрасовалась в наряде с акцентом на полуобнаженную грудь

    37-летняя певица Светлана Лобода показала, как проходит ее рабочий день. Светлану запечатлели в гримерке. Молодая мама в кроп-топе и леггинсах прихорашивалась у зеркала. Лобода кокетливо поправляла прическу. «Хвостик нужно сделать чуть выше», - заметила певица.

    После небольшой медитации инстадива приготовилась к выходу на сцену. Светлана сама сделала себе макияж и переоделась в эротичное мини-платье, расшитое блестками. Лобода выбрала наряд с эпатажной деталью – прозрачным декольте до талии. Гламурный образ исполнительница «подружила» с туфлями на высоких каблуках.

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    Поклонников восхитили смелые образы Лободы. «Платье - отпад! Соски едва прикрыты!», «Женщина с огоньком», «Богиня!», «Просто обворожительная», «Такая стильная! И такая трудяжка!», «Уникальные природные данные», «Идеальная», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    певица кот Instagram
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