Светлана Лобода в платье с «голым» декольте Лобода ошарашила поклонников



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37-летняя певица Светлана Лобода похвасталась сексуальной фигурой instagram.com/lobodaofficial/

Звезда покрасовалась в наряде с акцентом на полуобнаженную грудь

37-летняя певица Светлана Лобода показала, как проходит ее рабочий день. Светлану запечатлели в гримерке. Молодая мама в кроп-топе и леггинсах прихорашивалась у зеркала. Лобода кокетливо поправляла прическу. «Хвостик нужно сделать чуть выше», - заметила певица.

После небольшой медитации инстадива приготовилась к выходу на сцену. Светлана сама сделала себе макияж и переоделась в эротичное мини-платье, расшитое блестками. Лобода выбрала наряд с эпатажной деталью – прозрачным декольте до талии. Гламурный образ исполнительница «подружила» с туфлями на высоких каблуках.

Поклонников восхитили смелые образы Лободы. «Платье - отпад! Соски едва прикрыты!», «Женщина с огоньком», «Богиня!», «Просто обворожительная», «Такая стильная! И такая трудяжка!», «Уникальные природные данные», «Идеальная», - прокомментировали пользователи Instagram.

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