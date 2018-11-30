Священники в баре и копы на Дарницком мосту: Майли Сайрус представила новый клип



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Майли Сайрус

Над видео работала украинская продакшн-студия Limelite и французские режиссеры из команды Walfa

26-летняя Майли Сайрус и 43-летний диджей Марк Ронсон представили клип на совместную песню Nothing Breaks Like a Heart, съемки которого проходили в Киеве.

В ролике Сайрус предлагает нам наблюдать, как она мастерски уходит от копов, а люди вокруг поддерживают ее плакатами. На машине она проезжает сквозь стрип-клуб, где полно священников в рясах, оголенных ягодиц и тир, где дети стреляют в фигуры других детей.

Клип снимали на Дарницком мосту. Над видео работала украинская продакшн-студия Limelite и французские режиссеры из команды WALFA.