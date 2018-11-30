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    Шоу-биз

    Священники в баре и копы на Дарницком мосту: Майли Сайрус представила новый клип

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    Майли Сайрус - Священники в баре и копы на Дарницком мосту: Майли Сайрус представила новый клип
    Майли Сайрус

    Над видео работала украинская продакшн-студия Limelite и французские режиссеры из команды Walfa

    26-летняя Майли Сайрус и 43-летний диджей Марк Ронсон представили клип на совместную песню Nothing Breaks Like a Heart, съемки которого проходили в Киеве.

    В ролике Сайрус предлагает нам наблюдать, как она мастерски уходит от копов, а люди вокруг поддерживают ее плакатами. На машине она проезжает сквозь стрип-клуб, где полно священников в рясах, оголенных ягодиц и тир, где дети стреляют в фигуры других детей.

    Клип снимали на Дарницком мосту. Над видео работала украинская продакшн-студия Limelite и французские режиссеры из команды WALFA.

     

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