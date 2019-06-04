Тарантино снимет продолжение к «Джанго освобожденному»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Фильм «Джанго/Зорро» будет основан на одноименном комиксе, над которым Тарантино работал совместно с DC Comics

Легендарный режиссер Квентин Тарантино снимет фильм на основе комикса «Джанго/Зорро», который режиссер выпустил в 2015 году совместно с DC Comics, пишет Collider со ссылкой на несколько источников. Это будет сиквел к «Джанго освобожденному», вышедшему на экраны в 2012 году.

События будут разворачиваться спустя несколько лет после событий «Джанго освобожденного». Джанго все еще работает охотником за головами, устроив свою жену Брумхильду в безопасном месте неподалеку от Чикаго. В дороге он случайно встречает постаревшего и помудревшего Зорро и становится его телохранителем. Вместе они отправляются спасать рабов.

Collider пишет, что Тарантино уже нанял известного американского комика Джеррода Кармайкла, который будет работать над сценарием. Неизвестно, будет ли он соавтором режиссера или напишет сценарий полностью. Также не ясно, встанет ли сам Тарантино за камеру, – как мы помним, он неоднократно говорил, что уйдет из кино после десятого фильма.