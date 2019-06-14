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    Шоу-биз

    Тарас Тополя откровенно рассказывает своим детям, откуда они «вылезли» (видео)

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    <p>Тарас Тополя и Alyosha с детьми</p> <p>instagram.com/alyoshasinger/</p> - Тарас Тополя откровенно рассказывает своим детям, откуда они «вылезли» (видео)

    Тарас Тополя и Alyosha с детьми

    instagram.com/alyoshasinger/

    Лидер группы «Антитела» рассказал, как он со своей женой воспитывают сыновей

    Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитела» и муж певицы Alyosha, рассказал в ефире 1+1 о воспитании своих детей. Артист накануне Дня отца поведал зрителям о своем опыте . У звездной пары два сына Роман и Марк, трех и шести лет.

    В частности, Тополя рассказал о сексуальном воспитании своих детей.

    «Никаких сказок о журавлях, которые приносят детей мы не рассказывали. Мы объяснили, что папа и мама полюбили друг друга, а потом вы жили у мамы в животике и вылезли через писю», - разоткровенничался Тополя.

    Популярный певец также признался, что дети уже знают, что такое пенис и вагина.

    знаменитости дети
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