Тарас Тополя откровенно рассказывает своим детям, откуда они «вылезли» (видео)



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Тарас Тополя и Alyosha с детьми instagram.com/alyoshasinger/

Лидер группы «Антитела» рассказал, как он со своей женой воспитывают сыновей

Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитела» и муж певицы Alyosha, рассказал в ефире 1+1 о воспитании своих детей. Артист накануне Дня отца поведал зрителям о своем опыте . У звездной пары два сына Роман и Марк, трех и шести лет.

В частности, Тополя рассказал о сексуальном воспитании своих детей.

«Никаких сказок о журавлях, которые приносят детей мы не рассказывали. Мы объяснили, что папа и мама полюбили друг друга, а потом вы жили у мамы в животике и вылезли через писю», - разоткровенничался Тополя.

Популярный певец также признался, что дети уже знают, что такое пенис и вагина.