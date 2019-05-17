Тина Кунаки и Венсан Кассель впервые вышли в свет с дочерью



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Звезды порадовали новым вызодом

22-летняя модель Тина Кунаки и 52-летний актер Венсан Кассель проводят время в Каннах, где сейчас проходит кинофестиваль.

Актер представит фильм со своим участием на закрытии Каннского фестиваля, а пока молодые родители посещают премьеры и отдыхают в местных ресторанах. Репортеры застали звездную пару с ребенком во время ланча.

Тина и Венсан обедали вместе с друзьями, а затем направились в сторону машины с коляской. Это первый выход супругов с дочерью Амазони.

Кунаки выбрала для выхода черное мини-платье с цветочным принтом и черную куртку из денима. Кассель был в бежевых брюках, черном поло и берете. Модель и актер спрятались за солнцезащитными очками, а ребенка в коляске прикрыли накидкой из ткани.



