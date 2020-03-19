Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца



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Супермодель Тина Кунаки

супруга Венсана Касселя стала одной из героинь рекламной кампании

22-летняя Тина Кунаки снялась в фотосессии для итальянского Elle. Модель поделилась с поклонниками в инстаграме несколькими снимками с бэкстейджа и обложкой издания - на ней она позирует в белой рубашке и пиджаке. Макияж и прическу делал визажист Гарольд Джеймс, а за съемку отвечал 76-летний французский фэшн-фотограф Жиль Бенсимон.

На прошлой неделе супруга Венсана Касселя стала одной из героинь рекламной кампании коллекции Johanna Ortiz for H&M - коллаборации популярного шведского бренда с колумбийским дизайнером Джоанной Ортис. На снимках, автором которых выступил британский фотограф Мэтт Джонс, звезда появилась в ярких весенних образах: женственных легких платьях, топах, шортах, юбках, а также купальниках.