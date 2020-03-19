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    Шоу-биз

    Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца

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    Супермодель Тина Кунаки - Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца
    Супермодель Тина Кунаки

    супруга Венсана Касселя стала одной из героинь рекламной кампании

    22-летняя Тина Кунаки снялась в фотосессии для итальянского Elle. Модель поделилась с поклонниками в инстаграме несколькими снимками с бэкстейджа и обложкой издания - на ней она позирует в белой рубашке и пиджаке. Макияж и прическу делал визажист Гарольд Джеймс, а за съемку отвечал 76-летний французский фэшн-фотограф Жиль Бенсимон.

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    Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца
    Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца
    Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца
    Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца
    Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца

    На прошлой неделе супруга Венсана Касселя стала одной из героинь рекламной кампании коллекции Johanna Ortiz for H&M - коллаборации популярного шведского бренда с колумбийским дизайнером Джоанной Ортис. На снимках, автором которых выступил британский фотограф Мэтт Джонс, звезда появилась в ярких весенних образах: женственных легких платьях, топах, шортах, юбках, а также купальниках.

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    фотограф модель время
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