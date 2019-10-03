Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги



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Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey/

Молодая жена Венсана Касселя порадовала стильным выходом

22-летняя Тина Кунаки не перестает быть одной из главных героинь светской хроники. Модель демонстрирует безупречный вкус и идеальные формы.

Супруга Венсана Касселя попала в объективы папарацци в Париже. Тина посетила модный показ, однако все взгляды публики были устранены не на подиум, а на молодую маму. Кунаки выбрала для мероприятия алое мини-платье с широкими рукавами. Наряд обнажил ее длинные стройные ноги, на которых красовались пластиковые босоножки.