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    Шоу-биз

    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги

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    <p>Тина Кунаки</p> <p>instagram.com/tinakunakey/</p> - Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги

    Тина Кунаки

    instagram.com/tinakunakey/

    Молодая жена Венсана Касселя порадовала стильным выходом

    22-летняя Тина Кунаки не перестает быть одной из главных героинь светской хроники. Модель демонстрирует безупречный вкус и идеальные формы.

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    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги
    Тина Кунаки в алом мини-платье показала стройные ноги

    Супруга Венсана Касселя попала в объективы папарацци в Париже. Тина посетила модный показ, однако все взгляды публики были устранены не на подиум, а на молодую маму. Кунаки выбрала для мероприятия алое мини-платье с широкими рукавами. Наряд обнажил ее длинные стройные ноги, на которых красовались пластиковые босоножки.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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