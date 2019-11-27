Тома Круза не утвердили на роль в новом боевике из-за старости



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Ли Чайлд считает, что актер не подходит актер на роль спецагента ФБР и по внешним данным

В книгах Чайлда рост Джека Ричера составляет почти 196 сантиметра, тогда как рост Тома Круза немногим больше 170 сантиметров

Автор серии книг о бывшем агенте ФБР Джеке Ричере Ли Чайлд уверен, что звезда Голливуда Том Круз уже слишком стар для экшена. Мол, в его возрасте, а Крузу уже ближе к 60-ти, нужно идти дальше и играть более серьезные роли. И все же Том – талантливый человек и потрясающий парень, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что еще в прошлом году писатель заявил, что по серии книг о спецагенте снимут сериал, но Круз участвовать в нем не будет. Причина кроется в том, что актер не соответствует внешнему первоначальному описанию. Чайлд вспоминает, что ему очень понравилось работать с Томом, но вот читатели остались недовольны. Они отмечали, что рост и комплекция главного героя все же важны.

Напомним, в книгах Чайлда рост Джека Ричера составляет почти 196 сантиметра, тогда как рост Тома Круза немногим больше 170 сантиметров.