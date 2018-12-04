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    Шоу-биз

    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

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    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

    Авторами снимков стали стали Мерт Алас и Маркус Пиггот, а за стиль отвечал Карлос Назарио

    Одна из самых успешных и узнаваемых моделей современности Джиджи Хадид примеряла новый на фотосессии для глянцевого журнала W magazine. Кадрами со съемки звезда поделилась в Instagram.

    23-летняя американская модель появилась на снимках в образе блондинки и примеряла маленькое золотое платье с очень глубоким декольте и на тонких бретелях, которое дополнила объемным золотым браслетом в виде змеи на запястье.

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    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией
    Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией

    Напомним, Джиджи Хадид является лицом нескольких линий Tom Ford, является моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года

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