Топ-модель Victoria's Secret Джиджи Хадид поразила новой фотосессией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авторами снимков стали стали Мерт Алас и Маркус Пиггот, а за стиль отвечал Карлос Назарио

Одна из самых успешных и узнаваемых моделей современности Джиджи Хадид примеряла новый на фотосессии для глянцевого журнала W magazine. Кадрами со съемки звезда поделилась в Instagram.

23-летняя американская модель появилась на снимках в образе блондинки и примеряла маленькое золотое платье с очень глубоким декольте и на тонких бретелях, которое дополнила объемным золотым браслетом в виде змеи на запястье.

Напомним, Джиджи Хадид является лицом нескольких линий Tom Ford, является моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года