Горбунов выставил трогательное фото с женой
Фото из открытых источников
Пара уже готовится к Новому году
Известный продюсер и телеведущий Юрий Горбунов у себя на странице в Instagram опубликовал фотографию на фоне новогодних украшений со своей женой телеведущей Екатериной Осадчей.
Подписчики активно отреагировали на пост Юрия. Катерина в stories так же поделилась новогодними украшениями в доме.
Юрий Горбунов с Катей Осадчей. Фото: gorbunovyuriy
Пара находится в браке с 2017 года и вместе воспитывают двух сыновей, 4-х летний Иван и Даниил, который появился на свет чуть меньше трёх месяцев назад.
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