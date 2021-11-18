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    Горбунов выставил трогательное фото с женой

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    Горбунов выставил трогательное фото с женой
    Фото из открытых источников

    Пара уже готовится к Новому году

    Известный продюсер и телеведущий Юрий Горбунов у себя на странице в Instagram опубликовал фотографию на фоне новогодних украшений со своей женой телеведущей Екатериной Осадчей.

    Подписчики активно отреагировали на пост Юрия. Катерина в stories так же поделилась новогодними украшениями в доме.

    Юрий Горбунов с Катей Осадчей. Фото: gorbunovyuriy

    Юрий Горбунов с Катей Осадчей. Фото: gorbunovyuriy

    Пара находится в браке с 2017 года и вместе воспитывают двух сыновей, 4-х летний Иван и Даниил, который появился на свет чуть меньше трёх месяцев назад.

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    Теги: Юрий Горбунов телеведущий Instagram
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    Горбунов выставил трогательное фото с женой