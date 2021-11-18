Горбунов выставил трогательное фото с женой

Пара уже готовится к Новому году

Известный продюсер и телеведущий Юрий Горбунов у себя на странице в Instagram опубликовал фотографию на фоне новогодних украшений со своей женой телеведущей Екатериной Осадчей.

Подписчики активно отреагировали на пост Юрия. Катерина в stories так же поделилась новогодними украшениями в доме.

Юрий Горбунов с Катей Осадчей. Фото: gorbunovyuriy

Пара находится в браке с 2017 года и вместе воспитывают двух сыновей, 4-х летний Иван и Даниил, который появился на свет чуть меньше трёх месяцев назад.