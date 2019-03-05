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    Шоу-биз

    Уилл Смит сыграет в новом фильме отца теннисистки Серены Уильямс

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    Уилл Смит сыграет в новом фильме отца теннисистки Серены Уильямс

    Это будет биографическая картина о жизни Ричарда Уильямса

    Голливудский актер Уилл Смит принял решение сыграть в фильме об отце знаменитой теннисистки Серены Уильямс. Актер исполнит роль Ричарда Уильямса, отца спортсменки. Известно, что фильм получит название «Король Ричард», и это будет биографическая картина.

    Съемками займется компания Overbrook Entertainment, которая принадлежит Смиту, а Зак Бэйлин будет писать сценарий. Точная дата съемок еще неизвестна, но считается, что Уилл Смит увлечен проектом и может приступить к работе уже в ближайшее время.

    Как передает Dailymail, отец Серены не занимался теннисом сам, но ему все же удалось воспитать двух величайших чемпионок. Он брал уроки тенниса у человека по прозвищу «Старый виски», и после того как Вирджиния Рузика выиграла турнир в Солт-Лейк-Сити в 1980 году, он вдохновился воспитанием своих дочерей, чтобы сделать их чемпионками по теннису. Напомним, что, кроме этого, Смита можно будет увидеть в экранизации режиссера Гая Ричи «Аладдин», где он играет Джинна, мировая премьера этого фильма запланирована на 24 мая.

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