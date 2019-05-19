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    Шоу-биз

    Украина на «Евровидении-2019»: Верка Сердючка зажгла звезду на сцене в Тель-Авиве (видео)

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    Украина на «Евровидении-2019»: Верка Сердючка зажгла звезду на сцене в Тель-Авиве (видео)

    Выступление Верки Сердючки состоялся в рамках перфоманса в конце финала

    Популярный украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выступил на «Евровидении-2019» в Израиле с песней Тoy, которая принесла победу в 2018 году израильской певице Нетте Барзилай.

    Яркое выступление Сердючки в финале конкурса буквально взорвало зал и стало одним из самых запоминающихся моментов заключительного этапа международного песенного конкурса.

    Сердючка вышла на сцену в традиционном для себя наряде, со звездой на голове и огромными очками на лице. Спев зажигательные строки песни Тoy, Сердючка создала небывалый фурор: зрители танцевали, подпевали, а потом долго аплодировали украинскому певцу.

    Выступление состоялось в рамках перфоманса в конце финала, где звезды конкурса исполняли песни друг друга.

    Песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, в свою очередь, спела Элени Фурейра с Кипра (второе место на «Евровидении-2018»).

    Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.

     

    Евровидение Андрей Данилко
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