Украина на «Евровидении-2019»: Верка Сердючка зажгла звезду на сцене в Тель-Авиве (видео)
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Выступление Верки Сердючки состоялся в рамках перфоманса в конце финала
Популярный украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выступил на «Евровидении-2019» в Израиле с песней Тoy, которая принесла победу в 2018 году израильской певице Нетте Барзилай.
Яркое выступление Сердючки в финале конкурса буквально взорвало зал и стало одним из самых запоминающихся моментов заключительного этапа международного песенного конкурса.
Сердючка вышла на сцену в традиционном для себя наряде, со звездой на голове и огромными очками на лице. Спев зажигательные строки песни Тoy, Сердючка создала небывалый фурор: зрители танцевали, подпевали, а потом долго аплодировали украинскому певцу.
Выступление состоялось в рамках перфоманса в конце финала, где звезды конкурса исполняли песни друг друга.
Песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, в свою очередь, спела Элени Фурейра с Кипра (второе место на «Евровидении-2018»).
Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.