  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Украинская песня года»: фанатки Винника обольщают охранников, чтобы те не забрали у них водку

    • Розсилка
    <span>&laquo;Украинская песня года&raquo; - совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника</span> - «Украинская песня года»: фанатки Винника обольщают охранников, чтобы те не забрали у них водку
    «Украинская песня года» - совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника

    Градус премии постепенно повышается

    В Национальном дворце искусств «Украина» проходит Национальная музыкальная премия «Украинская песня года». Пока все в предвкушении церемонии награждения, звезды украинского шоу-бизнеса щеголяли модными нарядами, Поплавский с Винником давали пресс-конференцию, а поклонники украинской песни решали свои насущные дела.

    Журналист «Главкома» стал случайным свидетелем подготовки горячих «волчиц»-фанаток Винника к встрече с кумиром и мимолетно услышал разговор следующего содержания:

    «Красим губы, девочки! Эти охранники забирают на входе воду и водку. Вы представляете?!, - сокрушалась одна из фанаток Винника.

    Как видим, атмосфера в «Украине» постепенно принимает легкий алкогольный задор, тем более, что Павло Зибров также не прочь «прогреть» связки перед концертом.

    Напомним, церемония награждения «Украинская песня года» начнется в 19:00. Участниками церемонии награждения станут : Nk, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, поэты и композиторы украинских песен.

    Сергей Бабкин Виталий Козловский журналист Павел Зибров Михаил Поплавский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ