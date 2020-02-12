«Украинская песня года»: фанатки Винника обольщают охранников, чтобы те не забрали у них водку



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«Украинская песня года» - совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника

Градус премии постепенно повышается

В Национальном дворце искусств «Украина» проходит Национальная музыкальная премия «Украинская песня года». Пока все в предвкушении церемонии награждения, звезды украинского шоу-бизнеса щеголяли модными нарядами, Поплавский с Винником давали пресс-конференцию, а поклонники украинской песни решали свои насущные дела.

Журналист «Главкома» стал случайным свидетелем подготовки горячих «волчиц»-фанаток Винника к встрече с кумиром и мимолетно услышал разговор следующего содержания:

«Красим губы, девочки! Эти охранники забирают на входе воду и водку. Вы представляете?!, - сокрушалась одна из фанаток Винника.

Как видим, атмосфера в «Украине» постепенно принимает легкий алкогольный задор, тем более, что Павло Зибров также не прочь «прогреть» связки перед концертом.

Напомним, церемония награждения «Украинская песня года» начнется в 19:00. Участниками церемонии награждения станут : Nk, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, поэты и композиторы украинских песен.