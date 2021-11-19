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    Мишель Андраде показала, как проводит время в Барселоне

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    Мишель Андраде показала, как проводит время в Барселоне
    Фото из открытых источников

    С какой целью девушка приехала в Испанию?

    Известная украинская певица и ведущая программы «Орёл и Решка» Мишель Андраде поделилась, как проводит время в Барселоне. Под постом девушка поинтересовалась у подписчиков: «Теперь под такими фото у меня вопрос: обычный турист или ведущая «Орла и решки».

    Публика моментально отреагировала кучей лайков и восторженными комментариями. На этом фото девушка позирует в симпатичном костюме на фоне Собора Святого Креста и Святой Евлалии, который находится в Барселоне, Испания.

    Мишель Андраде. Фото mishvirmish
    Мишель Андраде. Фото mishvirmish


    Ранее певица поделилась красивыми снимками, на которых похвасталась стройными ножками и подчеркнула свою красивую фигуру. Подписчики отметили, что девушка прекрасно выглядит.

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    Теги: певица Испания время
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    Мишель Андраде показала, как проводит время в Барселоне