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    Шоу-биз

    Украинская певица стала голосом приложения для автомобилистов

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    Украинская певица стала голосом приложения для автомобилистов

    Вера Брежнева озвучила российский навигатор

    Украинская певица, супруга российского композитора Константина Меладзе и экс-участница группы «ВИА Гра» озвучила популярное приложение для автомобилистов. Теперь российские водители смогут услышать голом украинской певицы, когда захотят узнать кратчайший путь к нужному им месту. 

    Радостной новостью, певица поделилась на своей странице в Instagram.

    «Привет, мои родные люди! Теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил Яндекс Навигатор. Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе», - написала Вера Брежнева в посте.

    Напомним, что украинские пользователи не смогут пользоваться приложениями российской компании «Яндекс» на территории Украины. Приложения российской компании были заблокированы по указу президента Украины Петра Порошенко в мае прошлого года.

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