Украинская певица стала голосом приложения для автомобилистов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вера Брежнева озвучила российский навигатор

Украинская певица, супруга российского композитора Константина Меладзе и экс-участница группы «ВИА Гра» озвучила популярное приложение для автомобилистов. Теперь российские водители смогут услышать голом украинской певицы, когда захотят узнать кратчайший путь к нужному им месту.

Радостной новостью, певица поделилась на своей странице в Instagram.

«Привет, мои родные люди! Теперь мы сможем больше времени проводить вместе. Все потому что по вашим многочисленным просьбам моим голосом заговорил Яндекс Навигатор. Я знаю пароль и вижу ориентир! Поехали вместе», - написала Вера Брежнева в посте.

Напомним, что украинские пользователи не смогут пользоваться приложениями российской компании «Яндекс» на территории Украины. Приложения российской компании были заблокированы по указу президента Украины Петра Порошенко в мае прошлого года.