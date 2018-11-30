Украинская звезда мирового балета Сергей Полунин получил российское гражданство



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Сергей Полунин

Известный танцор пал жертвой российской пропаганды

Звезда мирового балета и голливудский актер родом из Херсона Сергей Полунин, известный своей татуировкой с Путиным на груди и высказываниями в поддержку президента страны-оккупанта, получил российское гражданство. Этой новостью и фотографией нового паспорта танцор поделился у себя в Инстаграме.

«Россия для меня всегда была и есть добром, и я очень счастлив стать гражданином России, и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах. Правда за Россией!», - написал Полунин.

Такой шаг танцора украинские юзеры соцсети восприняли как предательство и засыпали пост Полунина гневными комментариями.





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