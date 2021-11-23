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    Молодой жених Анны Тринчер рассказал, сколько стоило обручальное кольцо для любимой

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    Молодой жених Анны Тринчер рассказал, сколько стоило обручальное кольцо для любимой
    фото из открытых источников

    Анна Тринчер стала невестой

    Известной украинской певице, блогерше и актрисе Анне Тринчер сделал предложение украинский блогер и бизнесмен Александр Волошин, после полу года отношений. Блогер подарил невесте кольцо от известного бренда «Cartier» которое стоило 2500 тысяч долларов, к тому же он заплатил отдельно за доставку – еще 500 долларов. Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

    Анна Тринчер и Александр Волошиню Фото annatrincher_official
    Анна Тринчер и Александр Волошиню Фото annatrincher_official


    Напомним, что пара также рассказала о своей помолвке в программе «ЖВЛ». Они не планируют пышных гуляний как в лучших традициях английской семьи. Анна также поделилась, что пока что хочет сфокусироваться на своей карьере и о пополнении они пока что не думают. После чего девушка сделала заявление, что она чайлдфри и не представляет, что может изменить её позицию.

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    Теги: Instagram TikTok
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    Молодой жених Анны Тринчер рассказал, сколько стоило обручальное кольцо для любимой