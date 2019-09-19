Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс



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Джессика Джеймс Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes/

До того, как стать порноактрисой, она закончила колледж и три года работала учителем в школе.

Порноактриса и модель Джессика Джеймс, снявшаяся более чем в 200 фильмах для взрослых, найдена мертвой в своем доме. По данным TMZ, ее обнаружил друг, который зашел навестить Джеймс. Мужчина позвонил в 911, но приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть 43-летней актрисы. Официальная причина остановки сердца пока не названа, однако раньше у Джессики бывали судорожные припадки, от которых ей выписывались лекарства.

Джеймс начала карьеру в 2002 году и к 2004-му уже набрала большую популярность. До того, как стать порноактрисой, она закончила колледж и три года работала учителем в школе.

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