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    Шоу-биз

    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс

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    <p>Джессика Джеймс</p> <p>Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes/</p> - Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс

    Джессика Джеймс

    Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes/

    До того, как стать порноактрисой, она закончила колледж и три года работала учителем в школе.

    Порноактриса и модель Джессика Джеймс, снявшаяся более чем в 200 фильмах для взрослых, найдена мертвой в своем доме. По данным TMZ, ее обнаружил друг, который зашел навестить Джеймс. Мужчина позвонил в 911, но приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть 43-летней актрисы. Официальная причина остановки сердца пока не названа, однако раньше у Джессики бывали судорожные припадки, от которых ей выписывались лекарства.

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    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Умерла 43-летняя порнозвезда Джессика Джеймс
    Фото: instagram.com/theofficialjessicajaymes/

    Джеймс начала карьеру в 2002 году и к 2004-му уже набрала большую популярность. До того, как стать порноактрисой, она закончила колледж и три года работала учителем в школе.

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