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    Шоу-биз

    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться

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    Анастасия Заворотнюк - Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Анастасия Заворотнюк

    У известной актрисы парализована правая рука

    Российская актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. В данный момент известно, что она продолжила лечение в реабилитационной клинике. Там восстанавливаются тяжелобольные пациенты. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука.

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    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
    Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться

    Сообщается, что актрисе прописали реабилитационные водные процедуры. С ней проходят занятия по эрготерапии. Причем рядом с реабилитационным центром дежурит карета скорой помощи. Также от звезды сериала «Моя прекрасная няня» не отходят родственники. Рядом с актрисой по очереди находится либо любимый муж фигурист Петр Чернышев, либо дочь, либо мама, которая очень переживает по поводу случившегося, сообщает телеграм-канал Mash.

    Между тем данные о состоянии звезды крайне противоречивые. По одним данным у звезды был отек мозга, по другим же она не так уж и плохо себя чувствует. Поговаривают даже, что она якобы может появиться на телевидении и лично рассказать о своем состоянии.

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