Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасия Заворотнюк

У известной актрисы парализована правая рука

Российская актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. В данный момент известно, что она продолжила лечение в реабилитационной клинике. Там восстанавливаются тяжелобольные пациенты. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука.

Сообщается, что актрисе прописали реабилитационные водные процедуры. С ней проходят занятия по эрготерапии. Причем рядом с реабилитационным центром дежурит карета скорой помощи. Также от звезды сериала «Моя прекрасная няня» не отходят родственники. Рядом с актрисой по очереди находится либо любимый муж фигурист Петр Чернышев, либо дочь, либо мама, которая очень переживает по поводу случившегося, сообщает телеграм-канал Mash.

Между тем данные о состоянии звезды крайне противоречивые. По одним данным у звезды был отек мозга, по другим же она не так уж и плохо себя чувствует. Поговаривают даже, что она якобы может появиться на телевидении и лично рассказать о своем состоянии.