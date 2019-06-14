Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»



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Эдит Гонсалес

В день смерти Эдит опубликовала фото с 14-летней дочерью Констанцей

54-летняя Эдит Гонсалес скончалась после трех лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 54 года. Страшный диагноз поставили актрисе в 2016 году. У Гонсалес обнаружили рак яичников IV стадии. Эдит мужественно боролась за право жить и воспитывать долгожданного ребенка. Врачи сделали операцию по удалению яичников, матки и лимфатических узлов. В 2017 году Гонсалес сообщила, что у нее началась ремиссия. Однако болезнь вернулась. 13 июня звезда скончалась.

В день смерти Эдит опубликовала фото с 14-летней дочерью Констанцей, которую родила в браке с политиком Сантьяго Крила. На снимке она с улыбкой нежно прижалась к белокурой девочке. «Эдит Гонсалес. 13 июня 2019 года», – написала она. У актрисы также остался муж Лоренсо Ласо Маргайна, с которым она прожила девять лет в счастливом браке.