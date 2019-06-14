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    Шоу-биз

    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»

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    Эдит Гонсалес - Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Эдит Гонсалес

    В день смерти Эдит опубликовала фото с 14-летней дочерью Констанцей

    54-летняя Эдит Гонсалес скончалась после трех лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 54 года. Страшный диагноз поставили актрисе в 2016 году. У Гонсалес обнаружили рак яичников IV стадии. Эдит мужественно боролась за право жить и воспитывать долгожданного ребенка. Врачи сделали операцию по удалению яичников, матки и лимфатических узлов. В 2017 году Гонсалес сообщила, что у нее началась ремиссия. Однако болезнь вернулась. 13 июня звезда скончалась.

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    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»
    Ушла из жизни звезда сериалов «Богатые тоже плачут»

    В день смерти Эдит опубликовала фото с 14-летней дочерью Констанцей, которую родила в браке с политиком Сантьяго Крила. На снимке она с улыбкой нежно прижалась к белокурой девочке. «Эдит Гонсалес. 13 июня 2019 года», – написала она. У актрисы также остался муж Лоренсо Ласо Маргайна, с которым она прожила девять лет в счастливом браке.

     

    знаменитости умер
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