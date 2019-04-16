В cети появилось видео с пробами актеров для сериала «Игра престолов»



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Актер Эрик Саттерберг, владеющий собственной студией звукозаписи, поделился архивными съемками с репетиций сериала

В воскресенье, 14 апреля фанаты, наконец-таки дождались выхода последнего сезона «Игры престолов». В то время как создатели сериала дали зрителям новую пищу для размышлений, актер Эрик Саттерберг предложил вспомнить, как «закалялась валирийская сталь».

В своей студии звукозаписи он смонтировал ролик, где показал, как актеры репетировали свои роли. В нем можно увидеть пробы Эмилии Кларк, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и других звезд кровавой саги. В комментарии к своему ролику Саттерберг отметил, что тут собран хороший материал и коллегам по цеху есть чему поучиться.

На видео нет спецэффектов или каких-либо костюмов, а показано только то, как артисты отрабатывают материал.

Стоит отметить, что звезды «Игры престолов» после выхода первого эпизода «Игры престолов - 8» уже успели отреагировать на премьеру. На своих страничках в соцсетях они своеобразно «отпраздновали» это событие.